Per la campagna ‘Unisciti a Noi’ di Conad, 74 mila euro all’ASL 1 Imperiese pro Ospedale di Sanremo

La solidarietà ha un cuore grande e da buoni frutti come testimonia il risultato raggiunto attraverso la campagna solidale di raccolta fondi “Unisciti a Noi” ideata da Conad Nord Ovest, dai suoi Soci e collaboratori dei punti di vendita. In poco meno di un mese, grazie anche alla generosità di oltre 11.000 clienti, è stato possibile raggiungere ben 74.000,00 mila euro da destinare a sostegno dell’A.S.L. 1 Imperiese, in prima linea sul territorio durante nell’emergenza sanitaria da Covid 19.

Nello specifico, i fondi sono destinati all’acquisto di quanto ritenuto necessario nella struttura ospedaliera, tra cui i dispositivi di protezione individuale per medici e infermieri, i prodotti per la sanificazione e igienizzazione, medicinali e attrezzature sanitarie indispensabili.

La consegna è avvenuta questa mattina presso la sede Direzionale dell’ASL 1 Imperiese a Bussana di Sanremo alla presenza del Dott. Marco Damonte Prioli, Direttore Generale dell’A.S.L. 1 Imperiese e di una rappresentanza di Soci Conad della provincia di Imperia, coinvolti in prima persona, insieme ai collaboratori, nella raccolta fondi lanciata durante l’emergenza da Covid19.

«Attraverso questa iniziativa e gli impegni che ci siamo assunti fin da quando è cominciata l’emergenza, vogliamo confermare in modo concreto e tangibile la nostra vicinanza alle comunità in cui ogni giorno lavoriamo» - dichiarano i Soci Conad della provincia di Imperia rappresentati da Franco Lupi, Valeria Bellini, Diego Lupi, Alberto Pitzeri anche a nome dei collaboratori dei punti di vendita. «Da quando è iniziata la crisi, i punti vendita Conad hanno confermato di rappresentare molto più di un luogo dove fare la spesa. Ci siamo assunti quotidianamente l’impegno di rassicurare i nostri clienti, migliorando i dispositivi di protezione e distanziamento, garantendo servizi puntuali ed un presidio attento» confermano i soci. «Quest’iniziativa è frutto della collaborazione sinergica tra noi soci, la cooperativa Conad Nord Ovest, i collaboratori dei punti di vendita e i nostri clienti che si sono “uniti a noi” in una generosa gara di solidarietà, dimostrando attenzione e sensibilità. Oggi diciamo grazie a loro e a tutti i medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario che lavora e continua a lavorare senza sosta per il bene del Paese. Siamo “Persone, oltre le cose” ed è in momenti come questo che abbiamo il dovere di fare il massimo per la nostra comunità».

«Ringraziamo i soci, i collaboratori dei punti vendita Conad e tutti i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione della donazione. In questi mesi si sono susseguite tante azioni di solidarietà a favore di ASL1 da parte di privati e istituzioni. L’iniziativa di Conad dimostra ancora una volta l’importanza del singolo, del fare squadra in un’ottica di sinergia e collaborazione. Esprimo, a nome di tutta l’azienda, la profonda gratitudine per questa ulteriore manifestazione di vicinanza a supporto del grande impegno umano e professionale messo in campo dal nostro personale» afferma il Direttore Generale di ASL1, Marco Damonte Prioli.

In Liguria l’iniziativa “Unisciti a noi”, ha raccolto 247.300 mila € destinati a sostenere l’attività di 4 ospedali impegnati sul fronte emergenza sanitaria: l’Ospedale di Sanremo, l’Ospedale San Martino di Genova, l’Ospedale Sant’ Andrea di La Spezia, l’Ospedale San Paolo di Savona.

L’iniziativa “Unisciti a noi” rientra nelle attività di responsabilità sociale svolte dai soci Conad e dai loro collaboratori presso i punti di vendita della rete Conad Nord Ovest al fine di dare risposte concrete a cittadini, comunità e territori durante l’emergenza.

Di seguito i Soci Conad della provincia di Imperia che hanno sostenuto “Unisciti a Noi“:

- Franco e Diego Lupi, Valeria Bellini, Cosimo Portaccio, Cristina Laura e i suoi Soci di Sanremo

- Alberto Pitzeri, Anna Donati di Vallecrosia

- Renato Rossi, Brezzo Mauro, Roberto Rossi di Ventimiglia e Bordighera

- Daniele Campagnani e Vasta Grazia di Ospedaletti

- Ivano Pinasco e i suoi Soci di Imperia, Diano Marina e San Lorenzo al Mare

- Eva Dominici, Andrea De Lucis di Imperia