Sanremo: iniziata la scuola estiva nel plesso di Villa Vigo in via Zefiro Massa

E’ iniziata con successo la scuola estiva organizzata dall'associazione ‘L’albero dei gufi’, nel plesso di Villa Vigo in via Zefiro Massa a Sanremo.

L'attenzione alle ultime normative in campo igienico-sanitario non impediscono l'arrivo di numerosi bambini che ritrovano la gioia e il piacere di divertirsi e di stare insieme. L'accogliente struttura e il parco tutto intorno fanno sì che la giornata dei bambini, divisi in piccoli gruppi, trascorra serenamente, ma anche in totale sicurezza.

Il team delle educatrici organizza interessanti attività didattiche, laboratoriali e ludico-sportive, specifiche per età che intrattengono piacevolmente i piccoli ospiti.