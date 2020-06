Ventimiglia: bocciata in consiglio comunale la proposta delle minoranze per ulteriori aiuti economici in città con parte dell’avanzo di amministrazione

Il consiglio comunale di Ventimiglia era chiamato questa sera a discutere la proposta di delibera presentata dai gruppi di opposizione (PD, Ventimiglia in Movimento e Ventimiglia Riparte) in merito all’utilizzo di una quota parte dell’avanzo di amministrazione in aiuti per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19. Aiuti che si andrebbero ad aggiungere a quelli già varati dall'amministrazione il 21 maggio scorso.

Nello specifico si chiedeva l’utilizzo di una quota parte dell'avanzo di amministrazione come quota libera, per un massimo di 2 milioni di euro dei 3 milioni e 800 mila disponibili, per misure quali:

esentare bar e ristoranti della Tosap per tutto il 2020 comprese le estensione delle aree eventualmente concesse;

ridurre del 50% il canone per tutto il 2020 per i banchi del mercato del venerdì e del mercato coperto;

esentare totalmente per tutto il 2020 alberghi, pensioni, palestre, centri benessere (centri estetici e parrucchieri se accatastati D) della quota Imu del Comune;

ridurre 1 punto Imu per il proprietario dei muri (quando diverso dal titolare dell’attività) se riduce l'affitto all’inquilino di almeno il 25% e di 2 punti di Imu se il proprietario dei muri è il titolare dell'attività stessa;

esentare tutte le attività chiuse a causa del Covid-19, anche se non oggetto delle disposizioni dei diversi DPCM, della Tari per i mesi di marzo, aprile e maggio;

stabilire che la quota Tari dovuta dalle utenze non domestiche dei restanti 9 mesi del 2020 venga richiesta in 5 rate, senza interessi, su 12 mesi, a partire dal 31 dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2021;

stabilire che il parcheggio di piazza della Libertà rimarrà gratuito dal mese di giugno per tutto il 2020, tutti i giorni, fine settimana compresi, per le prime 3 ore;

di utilizzare, per compensare le minori entrate comunali conseguenti all’applicazione delle suddette misure, una quota parte dell'avanzo di amministrazione, quota libera, sino a un massimo di 2 milioni di euro dei 3 milioni e 800 mila circa disponibili.

Durante la discussione è stato anche discusso (e bocciato) un emendamento del consigliere Ballestra con il quale si specificava l’applicazione della delibera in funzione delle disponibilità economiche dell’ente al momento dell’eventuale finanziamento di aiuti, per evitare rischi contabili.

Al termine della discussione la proposta di delibera delle minoranze è stata bocciata. dai banchi dell'amministrazione e della maggioranza è stato più volte sottolineato come il Comune proseguirà a monitorare l'andamento economico del tessuto cittadino per per poi prendere eventuali provvedimenti economici in futuro.

“Il parere dei revisori è di essere prudenti - ha dichiarato Marco Prestileo - adesso ci fermiamo, monitoriamo gli equilibri e poi eventualmente agiremo”