Sanremo: il governatore Toti in diretta da piazza Bresca, domani la visita in Comune e all'ospedale

Giovanni Toti in diretta da piazza Bresca

Il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti è già a Sanremo in vista delle riunioni che lo vedranno protagonista domani a Ponente.

Questa sera è intervenuto in diretta sulla propria pagina Facebook da piazza Bresca e ha annunciato l'incontro di domani con il sindaco Biancheri e la giunta straordinaria che si svolgerà eccezionalmente in Comune a Sanremo. In mattinata anche un incontro con una delegazione di albergatori.

Poi l'incontro con i sanitari dell'ospedale 'Borea' prima di spostarsi a Bordighera e poi a Ventimiglia dove si concluderà la visita.