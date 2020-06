Imperia: la soddisfazione del consigliere comunale Gatti per la nomina del carabiniere Massimo Mela come responsabile regionale del NSC

“La notizia che anche in Liguria è stata costituita la segreteria regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri non può che destare interesse e soddisfazione. Ancora di più se si apprende che alla guida regionale è stato nominato un carabiniere della nostra città, Massimo Mela. A lui e ai suoi colleghi, Alessio Zanardo, nominato a capo della segreteria provinciale, e Franco Gnocchi, che lo coadiuva in quest'attività, va il mio più ampio attestato di stima”.

Così interviene il capogruppo della Lega in consiglio comunale, Monica Gatti, che aggiunge: “La nuova sigla (NSC), di fatto, segna l'inizio dell'impegno sindacale all'interno dell'Arma: nasce così un vero e proprio organo di rappresentanza a livello ligure, che tra i suoi obiettivi annovera la creazione di un rapporto di collaborazione con il cittadino. Credo che questa notizia non possa che essere accolta con favore e ottimismo riguardo le Forze dell'Ordine e la fiducia nelle stesse da parte della collettività”.