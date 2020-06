Imperia: asfalti e disagi, il PD replica ai capigruppo di maggioranza "Reazione scomposta di fronte a un problema reale"

"Siamo rimasti profondamente sorpresi della reazione scomposta dei capigruppo di maggioranza, in merito alla nostra segnalazione di criticità con riferimento alle condizioni degli asfalti di alcune vie cittadine".



Così replicano dalla segreteria cittadina del Partito Democratico di Imperia, in merito a una nota arrivata dai capigruppo di maggioranza. Al centro del botta e risposta la questione degli asfalti e delle code di questi giorni. "Alla segnalazione di un problema reale e concreto si è data risposta accusando la precedente Amministrazione di inefficienza, secondo il classico schema dello scarica barile tanto caro ad alcuni politici nostrani, e rivendicando i successi di quella attuale, venendo addirittura tacciati di insensatezza" - commentano dal PD.

"Orbene, alla luce delle dichiarazioni dei capigruppo di maggioranza, suggeriamo a tutti gli imperiesi interessati di percorrere il Lungomare Amerigo Vespucci in direzione Porto Maurizio al fine di poter verificare di persona i “successi” dell’attuale Amministrazione e la presunta insensatezza delle dichiarazioni di questa Segreteria, dichiarazioni che contrariamente a quanto affermato dalla maggioranza, si riferiscono a dati oggettivi ed in particolare ai 400 mila euro che furono destinati dalla precedente Amministrazione con numerosi interventi suddivisi tra le strade del centro e delle frazioni (basti ricordare alcuni degli interventi realizzati in via IV Novembre, via Andreoli, via Nobel, lungomare Vespucci, l’area delle Ferriere, via Matteotti, via Artallo, via Filippo Airenti, via De Tommaso, via Bossi, via Saffi, via Benza e via Silorati)" - proseguono.



"Le dichiarazioni della maggioranza sono, a nostro giudizio, particolarmente gravi in quanto emblematiche di un certo modo di fare politica che non ci appartiene e che non prevede voci fuori dal coro, al quale non intendiamo in alcun modo rassegnarci e continueremo quindi a segnalare tutte le criticità nell’interesse dell’intera comunità imperiese" - concludono dalla segreteria cittadina del PD.