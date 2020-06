Elezioni Regionali: uno sguardo sull'attualità con Antonio Bissolotti, il candidato di Imperia? La prossima settimana (Video)

Entro i prossimi giorni verrà presentato anche il candidato imperiese di Liguria Popolare. La questione è stata trattata in questi giorni in seno al primo incontro dal vivo, post lockdown, tra i principali rappresentanti del movimento civico che sarà presente alle prossime elezioni regionali.



Abbiamo colto l’occasione per scambiare quattro chiacchiere con Antonio Bissolotti, vice presidente di Liguria Popolare e candidato alle prossime elezioni regionali. Con lui abbiamo fatto il punto su alcune tematiche di attualità per la Liguria: il problema con autostrade e la risposta del governatore Giovanni Toti, gli Stati Generali del Governo, il Pignurin di Ospedaletti e le ultime candidature, quella di Vincenzo Giacovelli a Ventimiglia e l’imminente annuncio su Imperia.



L'INTERVISTA VIDEO INTEGRALE AD ANTONIO BISSOLOTTI

"La situazione è sotto gli occhi di tutti. - afferma Bissolotti, sul problema autostrade - E’ una bruttissima immagine per il nostro territorio, i nostri turisti e noi liguri. La situazione è inaccettabile. Non è immaginabile che nei mesi del lockdown il Governo non si sia messo d’accordo con autostrade per fare i lavori di manutenzione. Si è preoccupato tanto del rinnovo della concessione fregandosene degli interessi dei Liguri. E’ importante che il Governatore Toti abbia preso un iniziativa dura contro il Governo. Non possiamo più stare a guardare. Il rilancio della Liguria passa dal turismo e il turismo senza un’autostrada veloce e efficiente non ha possibilità di svilupparsi"

Sugli Stati Generali convocati dal premier Giuseppe Conte, il vice presidente di Liguria Popolare esprime un giudizio durissimo: "Un’iniziativa inutile, è una marchetta elettorale. Non serviva a niente, c’è il Parlamento come sede istituzionale per affrontare questi problemi. Riunire gli Stati Generali senza la presenza delle minoranze è assurdo. Ci auguriamo che questo Governo fatto di incapaci e dilettanti vada a casa dopo gli innumerevoli danni fatti durante questo il lockdown e mi auguro che si possa presto tornare a votare non solo per le elezioni regionali ma anche per le nazionali perchè l’Italia possa avere un governo serio efficiente come merita".



Discorso a parte per le elezioni regionali. La Liguria deve andare alle urne ma ancora non si sa quando si potrà votare. Una tematica che abbiamo spesso trattato con Liguria Popolare: "I media nazionali non parlano mai di elezioni regionali. Danno per scontato che un diritto garantito dalla Costituzione sia violato, cancellato senza darne alcuna spiegazione. Non si capisce come mai riaprono le discoteche e i teatri a giugno e a luglio non si possa votare. - analizza Bissolotti - In Francia adesso ci sarà anche il secondo turno delle amministrative. Nessuno dice niente, nel silenzio anche del Capo dello Stato. Spero che questo non sia una strategia per allungare sine die la data delle elezioni".



Parliamo anche di Ospedaletti che con il lancio della 'moneta' chiamata Pignurin, un'iniziativa promozionale che ha conquistato le pagine dei media nazionali. "Con le tante iniziative che tentano di rilanciare il turismo ligure dopo il lockdown è singolare ed è stata una scelta intelligente quella del comune di Ospedaletti di introdurre il Pignurin, una moneta virtuale a disposizione dei commercianti che consente il ricircolo di buoni per fare acquisti. - sottolinea - E’ stata una grande trovata pubblicitaria perchè ne sta parlando tutto il Paese. Complimenti al sindaco di Ospedaletti e alle categorie".



"Quando ero assessore al turismo di Sanremo ho sempre considerato il comprensorio turistico ben più ampio rispetto alla nostra città. - aggiunge - Quando creammo Sanremo Promotion volutamente inserimmo sia il comune di Ospedaletti che quello di Taggia perchè crediamo che ogni ’iniziativa fatta in uno di questi tre comuni inevitabilmente abbia delle ricadute positive sui comuni vicini".



"Per il turismo mi pare che i segnali siano positivi. La gente comincia ad arrivare. Sulla nostra pista ciclabile sono tornati i francesi e anche altre turisti stranieri. Giugno sarà magari un mese tiepido ma siamo certi che con luglio il turismo del nostro territorio ripartirà alla grande per l’interesse di tutto il comprensorio turistico" - analizza il rappresentante di Liguria Popolare.



Chiudiamo parlando di elezioni regionali, per la provincia di Imperia manca ancora una candidato per Liguria Popolare, quello imperiese. Quando sarà il momento per presentarlo? "L’attività di Liguria Popolare ha ripreso in maniera frenetica dopo il lockdown. Siamo andati in giro abbiamo incontrato le persone. A Ventimiglia abbiamo presentato Vincenzo Giacovelli, un sindacalista noto che porta con se il gruppo di Giovanni Ballestra, Gabriele Sismondini, che rappresenta bene quella città. Abbiamo presentato anche la responsabile di ventimiglia Popolare, Roberta Fusco una giovane molto in gamba. Abbiamo bisogno nel nostro movimento di donne e di giovani".



"Dobbiamo chiudere la lista che per il nostro territorio è fatta di tre persone. Sull’imperiese abbiamo diverse opzioni tutte di grande livello. - conclude Antonio Bissolotti - La prossima settimana saremo in grado di annunciare anche il terzo candidato e quindi chiudere la lista per partire tutti insieme per una campagna elettorale che sarà diversa. La gente capirà il nostro progetto con il nostro presidente Andrea Costa. Faremo il nostro risultato e contribuiremo alla vittoria di Giovanni Toti, alla conferma per i prossimi 5 anni”.