Elezioni, a ‘2 ciapetti con Federico’ Bagnasco conferma la candidatura di Bistolfi: “Un ottimo calciatore si fa giocare titolare”

Il quadro delle strategie e delle candidature di Forza Italia in provincia di Imperia, in vista delle prossime elezioni regionali, sembra essere ormai abbastanza chiaro. A parlarne, ospite a ‘2 ciapetti con Federico’, è il coordinatore regionale del partito Carlo Bagnasco. "La nostra è una Forza Italia 2.0 - ha dichiarato - propositiva, non polemica, costruttiva, piena di proposte e fatta da persone che hanno capacità amministrative. In queste elezioni vogliamo essere determinanti per la vittoria del governatore di centrodestra".

Per quel che riguarda la lista di Forza Italia in provincia di Imperia è ormai certa la presenza del ventimigliese Filippo Bistolfi (da poco nominato responsabile del partito per i rapporti con gli enti locali). “Filippo sta facendo un grandissimo lavoro – ha detto Carlo Bagnasco - è uno strettissimo collaboratore e rappresenta una realtà importante. Alle scorse elezioni aveva avuto un pizzico di sfortuna, ma quest’anno sarà la volta giusta. Farà un lavoro eccezionale. Cinque anni fa aveva ricevuto 2200 consensi personali, ora sarà di nuovo in campo con Forza Italia. Ha il merito di essere coerente, una brava persona e disponibile verso il partito. Lui e Simone Baggioli stanno facendo un ottimo lavoro. Filippo Bistolfi è uno dei candidati più competitivi che abbiamo nelle nostre liste. E’ come in una squadra di calcio: quando hai un ottimo calciatore lo fai giocare titolare non lo lasci in panchina”.

Per il secondo posto in lista sembra altrettanto sicuro il nome di Patrizia Badino, consigliere comunale di Forza Italia a Sanremo. “Mi sembra un’ottima candidata, coraggiosa come tutte le donne – ha commentato il coordinatore regionale di Forza Italia - Mi ha detto il coordinatore provinciale Simone Baggioli che ha dato la sua disponibilità. C’è una squadra di Forza Italia che sta lavorando e sta funzionando”.

A questo punto, per completare la lista, mancherebbe solo il candidato espressione della zona di Imperia. “Su Imperia stiamo dialogando con diversi amici. Imperia ha un storia importante e spero che riesca a dare un contributo altrettanto importante”.

Infine un accenno al ruolo che avrà in questa campagna elettorale Silvio Berlusconi. “Sarà fondamentale – ha risposto Bagnasco – la linea la detta lui: essere propositivi e determinanti in un progetto. Stiamo crescendo in maniera significativa. A livello nazionale siamo all’8%, in quello regionale il nostro obiettivo è tra il 4 ed il 5%. Questo partendo da zero perché Forza Italia in Liguria è diversa, ha visto una scissione forte con un presidente che se ne è andato. Sono obiettivi importanti perché in pochi mesi abbiamo avuto l’apertura di nuove sedi e 550 tesserati in pochi giorni”.

Guarda l'intervista completa:

