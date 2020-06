Sanremo: ritorna il giovedì del Pico de Gallo, questa sera 'Cabaresque Show' con Cherry and Carmilla

Non è estate senza il giovedì del Pico de Gallo. Questa sera ritorna il tradizionale appuntamento con gli show sul palco a due passi dal mare. Il Pico de Gallo è pronto per un nuova stagione di spettacoli e cene in un filo diretto con il Pico Centrale.

Dalle 19 aperitivo con il dj set di Luca Lyj Longofilo, a seguire la cena (già sold out) e una serata 'Cabaresque' con Cherry and Carmilla Show.

Per l'estate 2020 il Pico Centrale vi aspetta tutte le sere in spiaggia per deliziare il vostro palato.

Per info e prenotazioni: 0184 574345