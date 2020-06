Una ripartenza all'insegna del gusto da Maggiorino by Meganeva, la focacceria più antica di Sanremo che con la nuova gestione, mantiene inalterata la tradizionale preparazione di sardenaira, focaccia e farinata proponendo una cucina che lavora sui prodotti del territorio esaltandone le caratteristiche con un tocco anche di sapori campani.

Pizze napoletane, primi piatti e secondi a base di pesce e molto altro ancora, fanno da ottimo contorno alle ricette tradizionali sanremasche che sono rimaste invariate. Sono tanti gli ingredienti che uniscono la cucina ligure a quella campana, due eccellenze mediterranee che spaziano da ingredienti di base come il basilico, il pomodoro, l'origano, l'olio e così via.

“Abbiamo voluto dare ancora più spazio al territorio - ci ha spiegato Tommaso Di Donato, il titolare del locale - lasciando inalterati sulla carta alcuni piatti storici a cui abbiamo affiancato alcune novità, cercando di pensare a una proposta molto flessibile con un menù degustazione molto variegato. Per tutta l’estate ci saranno poi le iniziative giornaliere, che avranno come tema i prodotti della terra e del mare in diverse varianti e soprattutto le pizze napoletane. Per i nostri clienti garantiamo assoluta sicurezza seguendo alla lettera la normativa che prevede il distanziamento sociale e l'igienizzazione del locale in maniera costante. La volontà è quella di mettere di nuovo in moto l’attività in modo sicuro per poter garantire il lavoro anche a tutti i nostri ragazzi”.

Il Ristorante Maggiorino by Meganeva è situato in via Roma, 183 a Sanremo, di fronte alle Poste Centrali e a pochi passi dall'Ariston.

Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle ore 9 alle ore 20.30 con orario continuato. La domenica è aperto solo su prenotazione tavoli.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile chiamare al 349 6541649 o visitare la pagina Facebook.