Sanificazione delle attività commerciali

Avete un'attività commerciale che si è dovuta fermare in questo lungo periodo di lockdown a causa del coronavirus e ora siete pronti ad affrontare nuovamente il lavoro ed il pubblico? In questo articolo parleremo di ciò che è accaduto e, soprattutto, di ciò che sta accadendo e accadrà, di quello che è cambiato e di come ci si dovrà organizzare per rispondere al meglio alle nuove esigenze di un mercato che, in questo 2020, ci costringe a essere più attenti a tante norme di sicurezza, soprattutto per ciò che concerne l’aspetto di cura dell’igiene dei nostri locali.

Le disposizioni in materia

Quante volte durante questi mesi avete letto o sentito parlare di DPCM? Si tratta dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che si sono susseguiti in questa fase di emergenza determinata del Covid 19 per gestire al meglio prima la chiusura e poi la progressiva ripartenza. Oggi più che mai è necessario, per chi gestisce un'attività, conoscere le norme e le disposizioni in tema di igiene e sanità emanate per la tutela della clientela, dei lavoratori dipendenti e dei titolari stessi.

Come gestire la propria attività commerciale

Sono tante le disposizioni da seguire per la gestione di una attività commerciale: bisogna sicuramente far rispettare il distanziamento personale di almeno un metro; oltre a questo è necessario contingentare gli ingressi sulla base della tipologia di attività e delle dimensioni dei locali da occupare, che vanno regolarmente arieggiati. Oltre a questo, i membri del personale e tutti i presenti dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale come mascherine e guanti usa e getta, soprattutto chi maneggia cibi o bevande. Va inoltre garantita la pulizia degli ambienti e dei servizi igienici, anche durante lo svolgimento delle attività.

Queste sono le disposizioni riguardante il periodo di apertura al pubblico dell’attività. Se vi siete chiesti la sanificazione negozi come funziona, siamo qui per provare a rispondere: i locali devono essere puliti quotidianamente e sanificati periodicamente, con particolare attenzione alle zone ed agli oggetti sottoposti a maggior contatto. Ma entreremo ora nel dettaglio.

La sanificazione

In materia di sanificazione, non vi è alcuna norma che impone l’obbligo di rivolgersi a ditte specializzate, nonostante questa possa essere sempre una utile soluzione in quanto i professionisti possono disporre di attrezzature per sanificazione più adatte e specifiche, come ad esempio un nebulizzatore per sanificazione . In ogni caso, che siate voi ad occuparvene o vi rivolgiate ad una ditta esterna, le procedure rimangono le medesime: oltre alla pulizia giornaliera degli ambienti, vanno sanificati quotidianamente gli oggetti sottoposti a maggior contatto come mouse, tastiere, porte e maniglie, tavoli e sedie, interruttori, oltre ovviamente ai servizi igienici, dal water al lavello.

Oltre alla pulizia e alla sanificazione quotidiana delle superfici più utilizzate, vanno sanificati periodicamente gli ambienti nella loro completezza. La frequenza della sanificazione generale ovviamente sarà legata alla tipologia di attività e, di conseguenza, alla frequenza degli ingressi. Va sottolineato che la sanificazione - effettuata con prodotti chimici detergenti specifici come l'alcol e l'ipoclorito di sodio, ovvero la candeggina - deve essere sempre preceduta dalla pulizia.