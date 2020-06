Triora: ieri sera il crollo di un tetto nel centro storico, verifiche dei Vigili del Fuoco anche con i cani fino a notte fonda

E’ terminato poco prima delle 2 di questa notte l’intervento dei Vigili del Fuoco di Sanremo, coadiuvati dai colleghi di Albenga, per il crollo del tetto di un'abitazione in via Poggio, nel pieno centro storico di Triora, poco al di sotto della statua della Madonna di Lourdes.

I pompieri matuziani, infatti, intervenuti ieri sera dopo il crollo (avvenuto intorno alle 20.30), hanno svolto tutte le verifiche del caso, nonostante la casa fosse abbandonata da anni, per stabilire con precisione che sotto la copertura crollata non ci fosse nessuno. Arrivati con i cani, i Vigili del Fuoco ingauni hanno controllato la situazione e, solo dopo alcune ore, hanno recintato la zona, in attesa della giornata odierna, quando verrà svolto un ulteriore sopralluogo alla luce del sole.

Sul posto, insieme ai Vigili del Fuoco chiamati da un residente della zona che ha sentito un forte boato al momento del crollo, anche il Sindaco di Triora, Massimo Di Fazio, che ha seguito tutte le operazioni di soccorso. Fortunatamente non si sono registrati danni nemmeno alle abitazioni attigue, anche se ovviamente ora verranno avviate indagini statiche.