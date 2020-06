Taggia: si stacca parte di un soffitto, evacuata palazzina in via Nuvolone

E' stata evacuata una palazzina in via Nuvolone a Taggia dove è crollato all'interno parte di un soffitto che ha invaso alcuni uffici al piano terreno. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita nel distacco di alcuni elementi dal piano sopra, si sospetta a causa di una infiltrazione.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e il personale del Comune. Dopo un sopralluogo per determinare le possibili cause è stata disposta l'evacuazione delle tre famiglie dello stabile composto da due piani, più mansarda