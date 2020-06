Incidente sul lavoro nel tardo pomeriggio di oggi nella zona di Pieve di Teco. Un uomo è caduto in campagna riportando gravi ferite, tali da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso per un rapido trasporto all'ospedale 'Santa Corona' di Pietra Ligure dove l'uomo è arrivato in codice rosso.

Sul posto è intervenuto il personale della locale Croce Rossa insieme all'automedica del 118 e i Vigili del Fuoco che hanno allestito il trasporto in ospedale.