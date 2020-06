Ventimiglia: domani mercato come venerdì scorso ma oggi riunione proficua tra ambulanti e Amministrazione per il futuro

Due ore di proficua riunione, oggi pomeriggio tra l'Amministrazione comunale di Ventimiglia, rappresentata dall'assessore al commercio Matteo De Villa ed i dirigenti, e le associazioni di categoria rappresentanti degli ambulanti, per pianificare le eventuali migliorie dei prossimi mercati dell'era post Covid-19.

Venerdì scorso, lo ricordiamo, si registrarono molte proteste, in particolare da parte degli ambulanti che sono stati trasferiti in via Veneto a causa delle norme di distanziamento. Nel corso del tavolo di lavoro di oggi, si è discusso su alcune possibili migliorie che l'Assessore al commercio (insieme ai tecnici) ha preso in seria considerazione, impegnandosi di valutarle con la Giunta entro il prossimo venerdì.

Per domani il mercato verrà organizzato come venerdì scorso ma con la possibilità, per gli ambulanti a cui é stata temporaneamente affidata una nuova posizione in via Veneto, di occupare gli eventuali spazi che rimanessero vuoti (come spesso accade) all'interno del resto del mercato.