Santo Stefano al Mare: allargamento dei dehors anti Covid-19, cinque le pratiche approvate dal Comune

Dopo Sanremo anche il Comune di Santo Stefano al Mare concede ai titolari di bar e ristoranti l’allargamento dei dehors, per poter gestire al meglio la clientela in base alle disposizioni ministeriali e regionali sul contenimento del Covid-19.

Dopo la delibera con la quale l’Amministrazione ha approvato la possibilità dei locali di richiedere superfici in tutto o in parte sulle aree demaniali in concessione al Comune, sono arrivate 5 domande da altrettanti esercizi pubblici. Si tratta dei bar ‘Il Baretto’, ‘Caravella’, ‘La Palma’, ‘Cenobio Bistrot’ e ‘Garden’.

Il Comune ha approvato tutte le domande e, quindi, i locali potranno ‘allargare’ i propri dehors in modo da accogliere nel miglior modo possibile i clienti per la stagione estiva che sta per cominciare.