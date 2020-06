Sanremo: stop alle auto nelle zone pedonali, si lavora per la ZTL anche in via Matteotti e piazza Bresca

L’arrivo delle ZTL in centro a Sanremo non riguarderà solamente piazza Eroi (largo Siro Carli) e piazza San Siro. Il Comune è al lavoro per l’installazione delle telecamere anche in altre zone tristemente note per un traffico anarchico e del tutto incontrollato: piazza Bresca e via Mattetti (zona via Escoffier).

A dire il vero la ZTC già oggi è attiva, ma non ci sono strumenti di controllo. In tutte le aree c’è un orario da rispettare, ma del quale nessuno tiene conto. Ci sono anche i pistoni idraulici in uscita dall’asfalto, ma ormai sono fuori servizio e non vengono riparati da anni. Risultato: si entra e si esce a tutte le ore e, specie in piazza Bresca, la situazione con il passare del tempo è diventata comprensibilmente insopportabile per chi vive e lavora nella zona della ‘movida’.

Grazie alle telecamere con lettura delle targhe sarà facile regolare gli accessi sanzionando chi non ha il permesso o chi non rispetta gli orari prestabiliti per il carico e scarico.