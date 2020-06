Sanremo: premiazione del concorso 'FiordiScrittrici' all'Istituto Comprensivo Centro Levante

La scuola non si ferma...2! E all'IC Centro Levante, dopo l'incontro a distanza con uno scrittore per ragazzi, è il momento della premiazione del Concorso FiordiScrittrici giunto alla sua 11ª edizione.

Anche in questo caso il lockdown aveva bloccato il concorso previsto per la ricorrenza dell'8 marzo. Dopo un periodo di riflessioni sul portare avanti o meno l'iniziativa, alla fine si è deciso di procedere con l'esperienza anche a distanza e anche la premiazione non poteva essere da meno,utilizzando la piattaforma scolastica G Suite for Education. Diamo un po' di numeri di questa ormai consolidata esperienza: 68 le ragazzine delle quarte e delle quinte di scuola primaria dell'istituto che hanno partecipato, 4 le tipologie testuali in cui si sono cimentate, 23 le vincitrici, 8 le insegnanti coinvolte, 4 i giurati.

Ancora una volta la scuola si è dimostrata piccola comunità in cui ragazzini e adulti si sono messi in gioco, pur in un momento di grande difficoltà. Un ringraziamento va quindi alle insegnanti Giuliana Manca, Antonella Ragonese, Franca Roncone, Antonella Pantano, Lucrezia Colaianni, Antonella Prospato, Margherita Orengo, Enrica Ceriani, che hanno seguito le loro giovani scrittrici anche on line, e ai quattro giurati che hanno svolto un accurato lavoro di analisi e selezione dei testi le insegnanti Donatella Parrilli, Renata Fenotti e Beatrice Pireri e il ricercatore universitario Daniele Stancampiano, tutti e quattro veterani dell'esperienza. Sotto la classifica del concorso.