"Chi fosse interessato può rivolgersi direttamente in spiaggia, ma in tempi brevissimi": intervengono in questo modo i gestori dello stabilimento che ieri si sono ritrovati sul bagnasciuga il lungo tronco.

E' stato tagliato in diversi pezzi ed ora dovrà essere smaltito ma, se qualcuno ha bisogno di legna può presentarsi in spiaggia per portarla via.