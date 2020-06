Camporosso: approvato dalla Giunta il 'Centro estivo diurno', sarà allestito dall'associazione 'Nonsolosport'

Si svolgerà a Camporosso, dal 1° luglio al 31 agosto il ‘Centro estivo diurno’, che consentirà una prima fase di socialità per i giovani della cittadina, dopo il ‘lock down’.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione guidata dal Sindaco Gibelli ed il centro sarà suddiviso in due parti di cui una relativa all'attività, nel plesso della ‘Scuola dell'Infanzia’ di Camporosso Mare per la fascia d'età compresa tra i 3 e i 6 anni. L’altra nella Scuola Primaria, sarà dedicata alla fascia d'età tra i 6 ed i 13 anni. Il centro sarà realizzato dall'associazione ‘Nonsolosport’ di Vallecrosia ed è stato ritenuto dall’Amministrazione importante per il supporto che potrà dare alle famiglie e in particolare preso atto che lo stesso progetto prevede un'organizzazione del servizio e delle attività nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni del 25 maggio scorso.

Il Comune ha deciso di concedere l'utilizzo, nell'ambito della realizzazione del progetto, dei locali della Scuola dell'Infanzia e della Primaria.

Sempre in tema di scuole, la Giunta camporossina ha deciso di rimborsare i buoni pasto non utilizzati per l'emergenza Coronavirus. Alcune famiglie di alunni che hanno frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 la quinta delle Primarie, non potrebbero più usufruire dei buoni, in quanto i ragazzi frequenteranno il prossimo anno la Scuola Secondaria di Primo Grado. I rimborsi potranno essere chiesti direttamente al Comune e l’erogazione massima prevista è di 1.700 euro.