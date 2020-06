Appuntamento con la solidarietà per ‘Il sogno di Stefano’ domani al ‘Beach Bar Meridiana’ di Arma di Taggia

Domani dalle 18 alle 22 ci sarà una gara di solidarietà per aiutare nella raccolta fondi de ‘Il Sogno di Stefano’. In un mese e mezzo sono stati raccolti circa 20.000 euro ma ne mancano ancora 18.400 per acquistare una protesi speciale con ginocchio bionico.

‘Il sogno di Stefano’ è la campagna solidale per Stefano Viola, vercellese di origine e ligure di adozione che ha subito vari interventi e un anno fa la scelta obbligata di dover amputare la gamba perché affetto da morbo di Buerger. Stefano Viola, sportivo da sempre (prima come calciatore in Piemonte poi come allenatore delle giovanili in Liguria) è arrivato ad Arma di Taggia dove ha costruito la sua vita famigliare. Papà di due splendidi ragazzi e di una bellissima bimba ha due sogni nel cassetto, dato che oggi non può lavorare: tornare a camminare insieme ai suoi figli e magari tornare sui campi da calcio. Stefano Viola, infatti, è stato mister di molte società calcistiche: dal Taggia alla Sanremese all'Argentina e, nonostante tutto, non ha mai perso la tenacia ed il sorriso.

L'idea di questa raccolta fondi parte da un gruppo di amici tra cui il sindaco di Taggia Mario Conio da sempre sensibile alle tematiche sociali e Simona De Melas, amica di Stefano e della sua famiglia.

Chi non potesse essere presente domani può utilizzare questi i conti per aiutare Stefano:

- per i privati: IBAN IT18P0617549090000001129080

Banca CARIGE agenzia di Taggia Intestato a Stefano Viola. causale: raccolta fondi" Il sogno di Stefano”.

- per le aziende, enti e associazioni: IBAN IT32Z0303249250010000002631 Banca Cedem, intestato Aiaca Imperia, Causale: raccolta fondi ‘Il sogno di Stefano’.