Sanremo: marciapiedi ancora dissestati in alcune zone di via Padre Semeria, lettrice chiede un intervento (Foto)

Una nostra lettrice, Renata, ci ha scritto per il problema dei marciapiedi dissestati in via Padre Semeria a Sanremo:

“Abito all’entrata di Coldirodi e per scendere in centro sono costretta a passare per via Padre Semeria. sia a piedi che in moto, è un vero calvario. Finalmente tanti pini sono stati tolti, ma ne restano ancora troppi ed il manto stradale con le radici è pericoloso. Il piccolissimo marciapiede è inesistente ed è sempre rotto con gli alberi che la fanno da padrone. Non si passa a piedi e figuriamoci con le carrozzelle”.