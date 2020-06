Una nostra lettrice, Josetta D., ci ha scritto per ringraziare pubblicamente personale del Pronto Soccorso di Sanremo:

“Voglio ringraziare tutti gli infermieri ed i medici ed in particolare il Dottor Guglielmino per l'assistenza, l'attenzione e la gentilezza che mi hanno riservato. Si guarisce sempre anche nello spirito oltre che nel fisico e loro mi hanno fatto sentire come a casa”.