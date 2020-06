Taggia: il 28 giugno una giornata di lavoro sui 'Cani da soccorso' con l'associazione 'Terra di Confine'

Domenica 28 giugno dalle 9.30 a Taggia, l’associazione ‘Terra di Confine’ ha organizzato una giornata di lavoro dedicata al soccorso sul tema ‘Cani da Soccorso - Ricerca in Superficie’. La giornata sarà guidata da Ilaria Dellepiane, istruttrice e operatrice soccorso cinofilo in Protezione Civile.

La ricerca in superficie è una delle attività più stimolanti per il binomio proprietario/cane. A livello amatoriale o sportivo, è la condivisione di un’avventura meravigliosa, in ambiente naturale, durante la quale vivere intensamente il rapporto con il cane. Professionalmente è lavorare in stretta connessione con il proprio cane, dandogli fiducia e affidandosi alle sue doti straordinarie per il soccorso di persone disperse. Tutto questo permette al cane di scoprire, o riscoprire, uno degli strumenti più preziosi che possieda e che abbia messo a disposizione nella collaborazione con l’uomo: il suo naso.

La giornata di lavoro si articolerà sui seguenti argomenti: motivazione, gestione del cane, impostazione della ricerca, ruolo del figurante. Per informazioni e prenotazioni: 348 0721899 (anche Whatsapp®), oppure davidenizza.cinofilia@gmail.com e terradiconfine.taggia@gmail.com.