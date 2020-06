La maturità dell'istituto Alberghiero di Arma di Taggia: le emozioni dopo l'esame

Primo giorno di esame di maturità all’Istituto Alberghiero di Arma di Taggia, com’è andata? Lo abbiamo chiesto agli studenti in attesa davanti alla sede sul lungomare armese.

VIDEO SERVIZIO

Oggi le porte dell’Istituto Ruffini si sono nuovamente aperte per accogliere i primi 5 studenti che si sono dovuti confrontare con il nuovo esame di maturità nell’era Covid-19. Misure di sicurezza severissime permettono l’accesso solo ai candidati convocati per via telematica, con percorsi diversificati d’accesso alle aule d’esame in base alla commissione.



Gli studenti si presentano con documento di identità e autocertificazione e possono entrare solo all’orario del loro orale. Nell’aula, oltre alla commissione e al maturando viene accettato soltanto un accompagnatore. All’Alberghiero sono stati realizzati due percorsi, uno per la commissione sala e l’altro per la commissione di enogastronomia. In totale 61 studenti che saranno tutti esaminati entro il 26 giugno.



La prova in questo caso è un colloquio di circa 45 minuti che verte principalmente sulle materie di indirizzo ma non solo. Infatti, anche la commissione interroga il candidato con del materiale. Al termine del colloquio l’aula viene poi sanificata, per circa 15 minuti. L’ultima novità riguarda ovviamente i risultati dell’esame che saranno comunicati online proprio per evitare assembramenti davanti all’Istituto.