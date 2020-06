Gli ambassador più famosi dei casinò online

I casinò online rappresentano da diversi anni la nuova frontiera del divertimento. Sempre più popolari per via della facilità di utilizzo, i siti di gambling e scommesse continuano ad aumentare collezionando un numero sempre maggiore di appassionati. Muoversi all’interno del vasto universo di portali online non è proprio semplice, dal momento che questi siti offrono intrattenimenti diversi e differenti bonus e vantaggi facilmente consultabili mediante risorse come BonusFinder.com/it . La crescente popolarità di questi siti Web è riconducibile a diversi fattori, tra i quali l’uso di testimonial famosi per la promozione dei casinò.

Diversi personaggi del mondo dello spettacolo e nella maggior parte dei casi celebri volti sportivi, prestano infatti la loro immagine trasmettendo fiducia e serietà all’utente interessato ad entrare nel mondo del betting online, come testimoniato ad esempio sul quotidiano online sanremonews.it/argomenti. Scopriamo allora quali sono i personaggi dello star system che hanno prestato la loro immagine per la promozione dei casinò online e dei siti di online betting.

Le star internazionali del mondo dello sport

Tra gli sportivi più celebri e amati troviamo il tennista spagnolo Rafael Nadal, classe 1986. Soprannominato King of Clay per via delle numerose vittorie collezionate, il tennista è testimonial di molteplici brand tra cui PokerStars, la poker room online di livello mondiale. Per la piattaforma PokerStars, che consente agli utenti di giocare alle più famose varianti di poker come Texas Hold'em, Omaha Hi/Lo, Stud e tante altre.

Hanno, negli anni, fatto da ambassador molti altri sportivi tra cui l’ex calciatore Ramón Colillas. Quest’ultimo, affascinato dal mondo del poker, conseguì una vittoria da 5.100.000 $ durante il torneo PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC) diventando una star assoluta della disciplina.

Altri due tra i più grandi ambassador della piattaforma PokerStar sono Neymar e Ronaldo , due dei calciatori più amati del mondo. Ma se questa è la situazione internazionale, cosa succede in Italia? Chi presta il volto per diventare testimonial dei casinò online e delle piattaforme di online betting?





Gli ambassador dei casinò online in Italia

Abbiamo visto come la figura della star sportiva coincida spesso con quella del testimonial dei casinò e dei siti Web di scommesse. Il motivo di questa scelta è molto semplice e la spiega Barbara Beltrami, country manager di PokerStars per l'Italia. La competizione sportiva è molto simile a quella che c’è attorno ad un tavolo da gioco ed è per questo che i migliori atleti sono spesso i giocatori d’azzardo più forti . Gianluigi Buffon, Alberto Tomba e tanti altri sostennero infatti in passato le sale da poker online riscuotendo un enorme successo.

Ad oggi i trend in Italia sembrano essere leggermente cambiati, dal momento che l’orientamento delle piattaforme di gambling online è diretto verso i personaggi del mondo dello spettacolo. Starcasinò ha scelto ad esempio come ambassador la modella e conduttrice Ludovica Martini e l’attore Flavio Dominici, mentre LuckyClic si avvalse della presenza della amatissima Elisabetta Canalis. Elisabetta e il suo ex compagno George Clooney frequentavano infatti i migliori casinò di Las Vegas e probabilmente in questo modo nacque l’interesse della show girl per il poker.

E se la scelta dei testimonial ricade spesso sui personaggi sportivi secondo la teoria dell’affinità tra lo sport e il gioco d’azzardo, ci sono tanti casi internazionali che fanno eccezione. Uno di questi riguarda il popolarissimo attore Jean-Claude Van Damme, testimonial di un singolo gioco da casinò, la celebre slot machine Book of Queen sviluppata da Amatic Industries. La star di Hollywood è infatti protagonista di uno spot tv trasmesso in Belgio in occasione del lancio di questo nuovissimo gioco sviluppato per casinò terrestri e virtuali. Nello spot, il simpatico attore sceglie di giocare alla slot machine online Book of Queen con il suo telefono invece di prendere l’aereo… scelta che lo condurrà ad un fortunatissimo Mega Win.