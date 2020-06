La Darsena di Arma di Taggia ha un nuovo gestore, affidato lo spazio fino a metà settembre

L'emergenza Covid-19 aveva reso necessario rimodulare l'offerta alla base della manifestazione d'interesse avviata in primavera. La giunta comunale ha ridefinito la tipologia di serate richieste per evitare che si possano creare assembramenti. La ditta aggiudicataria organizzerà e gestirà l’area dedicata agli spettatori, l’area per la somministrazione e l’area giochi in conformità alla indicazioni di distanziamento sociale del DPCM del 17 maggio scorso.

Inoltre dovrà organizzare:

- una serata di spettacolo dedicato ai bambini, con esclusione della giornata di martedì;

- quattro serate di esibizione musicale dal vivo, intrattenimenti vari, proiezioni cinematografiche (con esclusione del venerdì), con divieto di intrattenimento danzante sino ad eventuali nuove disposizioni;

- due spettacoli di cabaret, uno nel mese di luglio e uno nel mese di agosto (in date da concordare con l’Amministrazione)

- l'installazione di almeno una attrazione per bambini (tipo tappeti elastici, giochi gonfiabili e simili per bambini).