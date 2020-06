Primo weekend positivo dopo il lockdown, Berio (Sanremo On) "Segnali confortanti per una ripresa"

Per la prima volta, dopo la prolungata chiusura, Sanremo registra un buon ritorno di clientela sia nei negozi, sia nei ristoranti e pubblici esercizi. Tra sabato e domenica il bilancio è stato più che positivo tenendo conto del momento ancora difficile, in particolare per il settore alberghiero.



Acquisti nelle boutique e cene al ristorante hanno visto protagonisti in primo luogo gli storici clienti del nord Italia e i vicini francesi. Si sono visti anche tedeschi e svizzeri. “Segnali confortanti - dichiara Roberto Berio, presidente di Sanremo On - che fanno sperare in una progressiva ripresa che garantisca un’estate degna di nota”.

"In questa ottica si inserisce la campagna promozionale di Sanremo On rivolta proprio al Nord Italia e alla vicina Costa Azzurra. In soli quattro giorni il filmato emozionale su Sanremo ha già registrato - su Facebook e Instagram - oltre 50mila visualizzazioni e sono partiti i banner ed i primi redazionali su Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. La campagna proseguirà per un mese" - ricordano da Sanremo On.