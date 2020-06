Frana a Cervo, la riapertura dell'Aurelia non avverrà in tempi brevi. Oggi il sopralluogo di tecnici e ditta incaricata dei lavori (foto)

Aurelia ancora chiusa nel tratto tra Cervo e Andora. Lo ha stabilito il sindaco di Cervo Lina Cha dopo il sopralluogo dei tecnici di questa mattina effettuato dove si è verificata una frana, che aveva spinto il primo cittadino a chiudere il tratto di strada già dallo scorso giovedì, con gravi conseguenze per la viabilità.



“Questa mattina alle 11 c'è stato un incontro tra i tecnici e la ditta che opera sul posto in estrema urgenza, per stabilire i tempi della soluzione del problema, che si prospettano abbastanza lunghi. - ha commentato il sindaco a Imperia News - Si tratta di rimuovere metri cubi di terra per alleggerire la zona e valutare il terreno sottostante le eventuali infiltrazioni a una profondità maggiore rispetto a quella sondata. Il problema è che i lavori dovranno procedere per diversi giorni, per il momento non è possibile aprire la statale. Non appena la situazione sarà messa in sicurezza attraverso gli interventi, sicuramente potremo provvedere alla riapertura dell'Aurelia. Siamo in attesa di sviluppi e ci auguriamo di poter procedere con una tempistica veloce, si sa però che quando si spostano queste masse ci sono analisi da fare, la procedura è lunga, speriamo che l'urgenza dell'interesse pubblico che coinvolge l'utenza che transita sulla statale per lavoro e che deve spostarsi possa accelerare la procedura di sgombero di questo materiale”.