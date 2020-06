Sanremo: dopo il nostro servizio Iren stringe un accordo con la Banca Popolare di Novara per il pagamento delle bollette senza commissione

Ha fatto molto discutere il nostro servizio sulle nuove bollette Iren, impossibili da pagare con bonifico senza l’aggiunta della commissione bancaria. Inizialmente, infatti, l'azienda non aveva stipulato accordi con istituti bancari locali per consentire ai clienti di pagare con bonifico a costo zero.

La questione era stata sollevata dal consigliere comunale Umberto Bellini, attivatosi con Iren per venire a capo della questione. Oggi la soluzione: Iren ha stretto un accordo con Banco Popolare di Novara per pagare le fatture senza commissione. Un servizio doveroso e, soprattutto, in linea con il passato, quando Amaie aveva l’accordo con Carige e Banco Popolare di Novara per il pagamento senza commissione.

Il consigliere comunale Umberto Bellini ha espresso alla nostra redazione tutta la soddisfazione per l’intervento di Iren a tutela dei clienti locali.