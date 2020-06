Sanremo: affidato per tre anni il campo da tennis di San Martino, ora si cerca un gestore per il bocciodromo del quartiere

Nei giorni scorsi gli uffici di Palazzo Bellevue hanno ufficializzato l’affidamento della gestione del campo da tennis di via Privata Scoglio, una struttura molto conosciuta e frequentata nel popoloso quartiere di San Martino. La gestione è andata al Tennis Club San Martino che, stando al contratto stipulato con il Comune, se ne occuperà per tre anni.

Prosegue, invece, la procedura per trovare un gestore per il bocciodromo di San Martino, in via Vesco. Per questo gli uffici di Palazzo Bellevue hanno di recente pubblicato la gara per l’affidamento e la gestione del bocciodromo che sarà concesso per un anno con possibile proroga di un ulteriore anno.

Sul sito del Comune, nella sezione 'Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti', l’avviso pubblicato dal Servizio Manutenzione Immobili e Progettazione relativo all’acquisizione della manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di gestione del bocciodromo di via Vesco, impianto sportivo comunale privo di rilevanza economica. La gestione è prevista per un anno, rinnovabile eventualmente per un ulteriore periodo di anni uno.