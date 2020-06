Sanremo: situazioni di degrado sulla strada a mare dei 'Tre Ponti', un residente rincara la dose

Un nostro lettore di Sanremo, G.P., ci ha scritto per accodarsi alle lamentele sul degrado nella zona di lungomare Tre Ponti:

“Ci sono anche dei piccoli particolari che, da circa vent’anni sono segnalati e mai risolti. Tra questi il marciapiede che va dall’inizio alla fine delle case, un vero percorso di guerra con buche e avallamenti con la gente che inciampa. La ringhiera che va da passo Poggio ai bagni La Brezza è un motto unico di ruggine. Le palme della stessa zona non sono mai state potate da quando sono state installate e sono a rischio caduta. Hanno appena rifatto gli asfalti, lasciando alcune zone che in caso di pioggia diventano pozze gigantesche e pericolosissime soprattutto per le moto. I limiti di velocità a 30 km ora non vengono rispettati da nessuno”.

“Mi fermo qui, termina il lettore, con la speranza che questi problemi esistenti da decenni vengano risolti al più presto, ma visto i precedenti ho proprio i miei dubbi”.