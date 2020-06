Problemi di prenotazione delle visite mediche in Asl 1 Imperiese: la preoccupazione di una lettrice

Una nostra lettrice di Imperia, Sonia Ginatti, ci ha scritto per segnalarci problemi di prenotazioni per le visite con l’Asl 1 Imperiese.

“Contrariamente a quanto era stato detto, per quel che mi riguarda ho già fatto alcuni esami a pagamento ma ho due visite abbastanza importanti che mi sono precluse e di cui non posso sostenere le spese privatamente. Aggiungo che difficilmente i medici si fanno carico di prenotare come ‘urgenza’. Al momento non si sa ancora quando sarà possibile prenotare e credo che, se hanno aperto parrucchieri ed estetisti, dovrebbero anche dare la possibilità di curarci”.