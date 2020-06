Diano Marina: ispezione in elicottero sull'incompiuta, Diano Riparte all'attacco “Inutile spreco di denaro pubblico”

L'ispezione dell'incompiuta in elicottero finisce nel mirino dell'opposizione con l'interpellanza presentata dai consiglieri di Diano Riparte Michele Calcagno e Angelo Basso.

Lo scorso 9 giugno, l'assessore all'ambiente di Diano Marina Barbara Feltrin, il comandante della polizia municipale Franco Mistretta e il tecnico comunale Gianfranco Ercole hanno effettuato un volo sopra la parte del versante dianese dell'incompiuta chiusa per via di una frana che si è verificata lo scorso 25 novembre.

Con l'interpellanza indirizzata al sindaco Giacomo Chiappori e al presidente del consiglio comunale Ennio Pelazza, i due consiglieri chiedono perché sia stato utilizzato un elicottero e non un drone, e quale sia la preparazione professionale di Feltrin e Mistretta per valutare lo stato dei lavori, paventando l'ipotesi di uno spreco di denaro pubblico.

"Nei giorni scorsi i sottoscritti Ing. Michele Calcagno e dott. Angelo Basso, consiglieri comunali del gruppo 'Diano Riparte' - scrivono - hanno appreso dalla stampa che è stato utilizzato dall’assessore Barbara Feltrin e dal facente funzione di comandante della P.M. Franco Mistretta, un elicottero Aerospatial Ecureil per ispezionare lo stato della frana che ha interrotto lo scorso anno la S.S. 449 nota come 'incompiuta' e per verificare l’avanzamento dei lavori effettuati su di essa, per conto del Comune di Diano Marina, al fine di mettere in sicurezza l’infrastruttura di cui sopra.

A seguito di quanto sopra evidenziato e ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale i sottoscritti chiedono che nel corso della prossima seduta dell’organo amministrativo venga data risposta alla seguente INTERPELLANZA:

1°- Per quale ragione si è reso necessario l’impiego di un elicottero per effettuare l’ispezione sopra menzionata e non si è invece optato per un assai meno costoso drone che, tra l’altro, avrebbe permesso un rilievo di gran lunga più ravvicinato e geolocalizzato,

2°-Per quale ragione il sopralluogo sia stato effettuato da un assessore e da un ufficiale della P.M. che non si ritiene abbiano nel loro profilo professionale, la preparazione per valutare quanto si parava loro di fronte e non, piuttosto, dall’ingegnere responsabile dei lavori e da un geologo.