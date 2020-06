‘Happy Birthday, teatro e musica a casa tua’, spettacolo teatrale in live in streaming di Francesco Basso nel giorno del suo compleanno

“Quando il proprio compleanno diventa un monologo teatrale”. Sabato prossimo, 20 giugno, Francesco Basso propone uno spettacolo live in streaming su facebook dal titolo ‘Happy Birdhday, teatro e musica a casa tua’.

“Durante l'emergenza Covid – ci spiega Basso - proposi un monologo teatrale in diretta streaming dal titolo ‘Horror Chef Show – Cucina e Teatro a Casa Tua’ che recitai il 25 aprile, data simbolo: la cacciata dell'invasore dall'Italia. Poi replicai con una Zombi Night il 16 maggio, giorno anch'esso simbolico perché fu incoronato nel 2010 dC Eliogabalo, l'imperatore che volle portare il teatro nella vita di tutti i giorni. Dato che non c'è due senza tre avevo bisogno di un'altra data, allora ho scelto quella del mio compleanno.

Il 20 giugno alle ore 19.00 sul mio profilo facebook francesco.basso.169 andrà in onda anche questa volta uno spettacolo live in streaming, il titolo è ‘Happy Birdhday, teatro e musica a casa tua’. Anche questa volta lo spettacolo sarà da casa e sarà un excursus nella musica, quando nel 2017 mi esibii davanti al teatro Ariston durante il Festival di Sanremo nella trasmissione Blob con la mia canzone ‘Vado a Fondo Senza Fondi’, canzone che parlava dei giovani che non trovavano un lavoro. Poi si parlerà di teatro a 360°, da Horror Chef sino ad arrivare a una delle ultime creazioni, la Pet Poetry, le poesie dedicate ai nostri amici del cuore.

Tutto questo nel giorno del mio compleanno, perché quest'anno il compleanno è bello festeggiarlo tutti insieme”.