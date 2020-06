Sanremo: prenotazioni negli alberghi per luglio e agosto, Di Michele (Federalberghi) “Si muove qualcosa, ma speriamo che ne arrivino altre perché ora siamo ai minimi termini”

Il mondo locale del turismo guarda con grande speranza a luglio e agosto per pensare alla ripartenza dopo mesi a dir poco difficili. Se a giugno le prenotazioni e le presenze in città non sembrano entusiasmanti, per i prossimi due mesi le prospettive appaiono migliori.

È quanto emerge dalle dichiarazioni di Silvio Di Michele, responsabile locale di Federalberghi: “Per luglio e agosto qualcosa si muove rispetto a qualche giorno fa, ma speriamo che arrivino altre prenotazioni perché ora siamo ai minimi termini”. Le speranze degli albergatori locali sono riposte anche in una statistica nazionale che dimostra come solo il 5% degli italiani che andrà in vacanza abbia già prenotato. C’è quindi tutto un 95% di vacanzieri che ancora non hanno scelto.

E i francesi? “Per il momento sono pochi - commenta Di Michele - penso che ne vedremo dopo il 15, quando avranno il via libera completo”.