Dal basso Piemonte: un'auto si ribalta sulla Statale 28 del Colle di Nava, tra Nucetto e Ceva

Un'auto si è ribaltata, poco prima delle 21.30 lungo la strada statale numero 28, "del Colle di Nava". L'incidente stradale si è verificato in territorio piemontese tra Nucetto e Ceva, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri. Sul posto è giunta la squadra dei Vigili del fuoco di Ceva che, di rientro da un altro intervento, si è imbattuta nel sinistro.

Gli occupanti del veicolo, all'arrivo dei pompieri, erano tutti già al di fuori dell'abitacolo. Tuttavia, è stato richiesto l'intervento dell'emergenza sanitaria, per le prime cure del caso ai feriti, sul posto. Le squadre sono ancora sul posto, ma sembrerebbe che fortunatamente non vi siano feriti gravi. Disagi alla circolazione, che ha subito rallentamenti.