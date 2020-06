Ventimiglia: pista ciclabile sul lungomare, la giunta approva il primo stralcio del primo lotto esecutivo del progetto

Nuovo passo avanti per l’ambizione e importante progetto che vedrà la realizzazione della tanto attesa pista ciclabile sul lungomare di Ventimiglia. Durante l’ultima riunione la giunta ha approvato in linea tecnica il primo stralcio del primo lotto esecutivo oltre a dare l’ok alla traslazione della passeggiata a mare a sbalzo in pazzeggiate Trento e Trieste e del lungomare Varaldo.

Il progetto vede la partecipazione della Regione Liguria e dei fondi Alcotra Edu-Mob per un importo complessivo di un milione e 385 mila euro. La pista ciclabile sul lungomare rappresenterà una vera e propria rivoluzione per la città di confine che così, come molte altre realtà della zona, potrà investire sul turismo e sulla mobilità ‘green’ attirando così il turismo del Nord e del Centro Europa.