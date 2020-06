Sanremo: chiude il ristorante di piazza Eroi Sanremesi 'Al Tartufo', 59 anni di attività della famiglia Francia

Non ha riaperto dopo l’emergenza Coronavirus il ristorante ‘Al Tartufo’, locale storico di piazza Eroi Sanremesi, che è stato messo in vendita dalla famiglia Francia, proprietaria da 59 anni.

Il ristorante aveva aperto nel 1961, con il proprietario dell’epoca Bruno Francia che, nel ’67 ha lasciato le redini del locale al figlio Angelo, che lo ha tenuto fino a pochi mesi fa, quando le disposizioni ministeriali hanno chiuso tutti i locali per il Covid-19.

Angelo Francia ha deciso di chiudere non solo per le normative che imponevano una serie di ristrettezze per limitare i contagi, ma anche facendo conto con l’età, anche se a 79 anni era ancora in ‘pista’ fino a poco fa.

“Ci abbiamo pensato in questi mesi – ci ha detto Angelo Francia – ma poi abbiamo preferito passare la mano, visto che oltretutto al momento ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di rivedere a Sanremo il ‘grosso’ dei turisti, soprattutto quelli stranieri ed in particolare dalla vicina Francia”.

Angelo ci ha raccontato degli anni ’70, ’80 e ’90, quando al ‘Tartufo’ venivano anche ospitati molti cantanti del Festival, in particolare a notte fonda quando andavano a mangiare le specialità siciliane: “Poi il trend è cambiato – ci ha detto - ed abbiamo fatto un ristorante più internazionale con la gente di passaggio e molti gruppi di stranieri”.

Il ristorante ‘Al Tartufo’ è chiuso e sulle vetrine campeggia un cartello di vendita. Sono già arrivate diverse offerte per l’acquisto ed ora ovviamente la proprietà dovrà decidere il da farsi.