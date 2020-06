Pubblicata la prima edizione del bollettino relativo al vicariato di Pontedassio “L'angelo della famiglia”

È stata pubblicata la prima edizione del bollettino relativo al vicariato di Pontedassio denominato “L'angelo della famiglia”, realizzato dal Vicario Foraneo Don Matteo Boschetti con la collaborazione di tutti i Sacerdoti del Vicariato e del Diacono.

La prima edizione disponibile per i fedeli in tutte le Parrocchie della Valle Impero è incentrata sull'importanza dell'Eucarestia. In prossimità della Solennità del Corpus Domini, i Sacerdoti del Vicarito e il Diacono hanno pubblicato sul bollettino una riflessione sull'Eucaristia. Nella fase più critica della pandemia da coronavirus, i fedeli Cristiani non hanno potuto partecipare alle Celebrazioni Eucaristiche e questa situazione ha fatto riflettere sull'importanza dell'Eucaristia, sia come Sacramento Celebrato e come Sacramento ricevuto.