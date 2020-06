Sanremo: degrado rifiuti ai tre ponti nei fine settimana, un gruppo di residenti sul piede di guerra

"Gentile Redazione,

scriviamo come residenti di zona di Strada Tre Ponti. Siamo contenti che gli stabilimenti balneari abbiano ripreso a lavorare, ma nel contempo non siamo più disponibili a sopportare l'abbandono di bottiglie e bicchieri che i loro clienti lasciano sparsi ovunque ogni venerdì e sabato sera. L'ordinanza del Sindaco obbliga a consumare al tavolo, non è consentito vendere bevande di vario genere da consumare in piedi dentro e fuori il locale. Al sabato e domenica mattina troviamo sparso ovunque bicchieri e bottiglie in vetro, anche rotti che sono molto pericolosi per i bambini che in questo periodo arrivano per andare al mare. Bisogna che la dirigenza comunale si decida: o pulisce Amaie Energia come si deve o pulisce chi sporca, quindi gli stabilimenti balneari. Non siamo più disponibili a sopportare tale scempio, se sarà necessario scriveremo anche alla Prefettura, considerato che non viene tutelata la sicurezza e l'igiene pubblica".