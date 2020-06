La peste del 1348 nel territorio di Ventimiglia nell'analisi del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino ci invia al propria riflessione sulla peste di Ventimiglia nel 1348 nel territorio di Ventimiglia. Ipotesi sulle origini, i rischi del contagio e le conseguenze economiche.

Le processioni devozionali per scongiurare le epidemie, che, come si è già ricordato, si svolgevano ovunque in Italia e in Europa, interessarono anche il Ponente ligure. Furono in genere, per quanto in buona fede, un rituale per nulla opportuno e ad alto rischio. La concentrazione di gente favoriva il contagio. D'altra parte non era noto contro quale nemico si combattesse: se si trattasse, cioè, davvero di una malattia o non piuttosto di qualche premonizione dell'Apocalisse per i peccati degli uomini o ancora di un flagello scatenato da forze diaboliche ed evocate da servi malvagi di Satana. Convinzione quest'ultima, tuttavia, meno popolare di quanto si creda e ancora inesplorata dagli storici, ma sicuramente bagnata di sangue, in quanto porterà alla caccia alle streghe nei secoli successivi. Il pericolo delle processioni devozionali venne compreso solo molto più tardi, tra il XVIII e il XIX secolo. Circostanza che pose fine definitivamente agli inevitabili contrasti tra il potere civile e quello religioso, ma anche in seno allo stesso mondo religioso, su un argomento così delicato. Venne meno progressivamente, infatti, anche la convinzione di gran parte del clero che il miglior modo per sottrarsi all'epidemia fosse quello di credere che si trattava di una meritata punizione divina per i peccati degli uomini (ed è quanto l'ultradestra cattolica statunitense afferma oggi del Coronavirus, puntando l'indice contro i presunti cedimenti dottrinali di Papa Francesco). Sta di fatto che la peste del 1348 fu così epocale che persino nella preghiera dell' Ave Maria si aggiunse la frase "adesso e nell'ora della nostra morte". La peste "nera"di quegli anni, secondo studi recenti, fu l'epidemia più disastrosa della storia. Manifestatatsi in Cina già nel 1331 da il Pamir e l'Alta si allargò senza freni verso occidente e nel medio e vicino oriente. Quell'evento doveva essere stato, infatti, ben terribile nel Ponente ligure se dopo dieci anni ancora gran parte del contado intemelio versava in crisi profonda. Il morbo, secondo alcuni, sarebbe stato introdotto in Liguria dalla Provenza. A parere di altri, invece, che tenevano conto dei commerci centralizzati nel porto canale del Nervia, il contagio sarebbe stato condotto da qualche nave genovese proveniente da Marsiglia (dove il morbo imperversava gia' dal 1347). Il male sarebbe infine risalito dalla Via del Sale e dalla strada del Nervia al Basso Piemonte. Zona in cui si manifestò nel 1349 per poi estendersi (anzi per estendersi nuovamente) nel resto d'Italia e d'Europa, falcidiando dal 30 al 50 % della popolazione del Continente. La peste a Ventimiglia era stata preceduta, tra l'altro, da una forma di influenza aviaria che colpì dapprima il pollame e in seguito persino i lattanti e via via la popolazione infantile. La depressione che ne derivò favorì però un diverso approccio produttivo e il rilancio di una nuova stagione economica, che coincise anche in Liguria con l'avvio dell'Età Moderna. La vocazione marittima del centro intemelio, in particolare, fu premiata, da allora, dalle relazioni commerciali sempre più ampie con i lidi di terre lontane.