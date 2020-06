Taggia: con i primi esami post lockdown, inaugurata la pista per la patente della moto

Nei giorni scorsi a Taggia si è svolto il primo esame guida per la moto post lockdown, sulla nuova pista di fronte alla stazione ferroviaria. Da inizio 2020, lo spazio è stato affittato da ANAS all'autoscuola Internazionale di Sanremo e alle autoscuole riunite di Sanremo e Arma.

L'inaugurazione di questo spazio con i primi esami per la patente della moto si sarebbe dovuta svolgere a marzo ma tutto si è fermato con l'emergenza Coronavirus. Nove i candidati che si sono cimentati nelle prove previste per patenti AM e A. Una bella novità considerando che prima di questo spazio, per gli esami si era costretti ad andare alla Motorizzazione di Imperia, con un considerevole disagio per chi doveva sostenere l'esame in una zona distante e non famigliare. L'altra unica pista a disposizione si trova a Ventimiglia dove si sono svolti i primi esami del post lockdown.

Merito di Pascal d'Auria, della scuola guida Internazionale che è riuscito a trovare un accordo con Anas, arrivando a un contratto d'affitto di 6 anni. Per tanto tempo quello spazio sopra l'ultima galleria dell'Aurelia bis è stato utilizzato come posteggio per mezzi pesanti e poi per accatastare materiali.

Ora avrà una funzione utile che aiuterà tantissime persone che cercheranno di prendere la patente per ciclomotori. Grazie a questo spazio di ANAS è stato possibile ricreare i percorsi necessari, a valutare la preparazione del candidato a stare in equilibrio sul mezzo, scansare ostacoli improvvisi ed effettuare frenate di precisione.