Sanremo: slittamento dell'acconto Imu a settembre, ordine del giorno di Fratelli d'Italia

I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia, Federica Cozza e Luca Lombardi, hanno presentato un ordine del giorno per chiedere l'estensione del piano che prevede lo slittamento a settembre dell'acconto Imu a seguito delle difficoltà economiche provocate dall'emergenza Coronavirus.

Il testo del documento

PREMESSO che a causa delle misure restrittive imposte dai tanti Decreti del Presidente del Consiglio per contrastare la diffusione del coronavirus Covid 19 tantissime attività economiche sono state costrette a chiudere definitivamente, o comunque a sospendere la propria attività per tutto il periodo del lockdown;

CONSIDERATO che la grave crisi economica derivante da questa situazione ha avuto delle pesantissime ricadute sulle famiglie che, non avendo più le stesse entrate precedenti lo scoppio della pandemia, non sono più riuscite a far fronte alle spese essenziali e basilare, dovendo ricorrere, quando potevano, all’aiuto di familiari anziani che potevano, a loro volta, contare solo sulla pensione;

RICORDATO che con delibera n.25 del 09/06/2020 il Comune di Sanremo , per salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, ha stabilito di non applicare sanzioni ed interessi “ per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia Covid 19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entri il 30 settembre 2020”

RILEVATO che tra le categorie che hanno registrato difficoltà economiche a seguito dell’emergenza coronavirus Covid 19 l’Amministrazione comunale fa rientrare:

- proprietario di un immobile all’interno del quale viene esercitata attività d’impresa;

- lavoratore autonomo – titolare di P.IVA – libero professionista;

- titolare di reddito agrario;

- lavoratore del settore privato collocato, anche solo temporaneamente, in cassa integrazione;

- soggetto che ha usufruito dei c.d. buoni spesa di cui al D.P.C.M. del 28 marzo 2020;

- proprietario di Appartamento Ammobiliato ad Uso Turistico (AAUT), iscritto al portale della Regione Liguria;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta

ad inserire tra le categorie già individuate dall’Amministrazione comunale anche i lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro a causa della crisi legata all’emergenza Coronavirus e i pensionati, privi di altri redditi, che hanno fornito sostegno economico ai parenti e/o affini rimasti senza lavoro o senza reddito.