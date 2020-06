Il consiglio comunale di Dolcedo contro il 5G: no alla sperimentazione sul territorio

Il consiglio comunale di Dolcedo ha votato una delibera con la quale si vieta la sperimentazione del 5G sul territorio.

Si legge in una nota dell'amministrazione: “Il Consiglio Comunale di Dolcedo nella seduta del 08/06/2020 ha approvato all’unanimità una Delibera di indirizzo politico che esprime chiaramente ed inequivocabilmente la contrarietà alla sperimentazione della tecnologia 5G sul territorio comunale. Il Consiglio Comunale, sulla scorta del principio di precauzione sancito dal diritto comunitario e dall’art.3-ter del D.Lgs. n.152/2006, impegna il Sindaco, nella sua qualità di massima Autorità Sanitaria locale e in veste di ufficiale di Governo, ad adottare tutti i provvedimenti di competenza al fine di evitare possibili rischi per la salute pubblica dei nostri concittadini”.

“In attesa di sufficienti evidenze scientifiche idonee a sancirne l’eventuale (ovviamente auspicata) innocuità - proseguono dal Comune di Dolcedo - il Consiglio Comunale chiede al Sindaco di astenersi per il futuro dall’autorizzare, asseverare e dare esecuzione a progetti relativi a nuove attività tecnologiche che possano condurre ad un aggravamento delle condizioni di insalubrità ambientale. Con questa Delibera si intendono inoltre sancire i valori di tutela della salute pubblica come imprescindibili e prioritari rispetto ad ogni altra azione e/o intervento sul territorio, ancorché finalizzato al progresso tecnologico, facendo proprio il principio secondo cui non è accettabile una “scienza senza coscienza”.