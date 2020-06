Per riscoprire il contatto con la natura, immergetevi nelle serre di AG Sanremo

Dopo un inverno così lungo che ci ha obbligato a stare al chiuso, ora la voglia di uscire e godere del nostro spettacolare paesaggio ci porta anche al desiderio di “portare” in casa qualcosa di colorato e vivo, che ci faccia dimenticare il grigiore di questi mesi.

Per poter colmare il vostro “desiderio di natura” Vi invitiamo a venirci a trovare nella nostra azienda dove, con il nostro staff, potrete scoprire i bellissimi colori delle piante succulente e dei nostri cactus dalle splendide fioriture ……

Una pianta è un regalo gradito per i vostri amici, ma anche un oggetto vivente per la vostra casa, per il vostro giardino o terrazzo.

Per informazioni: AG Sanremo, Via Armea 162, 18038, Sanremo, IM

Tel. 0184/510844 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 e al sabato su appuntamento.

https://agsanremo.it/

FB AGSANREMO

https://www.instagram.com/ag_sanremo/