Sanremo: topi e gabbiani nei rifiuti in via Goethe e via Peirogallo, la segnalazione di un residente

"Gentile Direttore, volevo sottoporre alla Sua attenzione la disperata situazione in cui versa la zona di via Goethe e via Peirogallo per quanto riguarda la spazzatura. Certamente la colpa non è da attribuire agli operatori della nettezza urbana che tutti i giorni cercano con il loro lavoro di ripulire tutto quanto, ma della gestione scellerata che prevede di mettere la spazzatura, soprattutto l'umido, per la strada dove topi e soprattutto schifosissimi e pericolosi gabbiani aprono e spargono ovunque rifiuti rendendo la via a tratti incalpestabile. Oltretutto questa mattina si sono pure dimenticati di ritirare il sacchetto dell'umido da me correttamente conferito ed io ora dovrei tenermi in casa un sacchetto marcescente fino a martedì, prossimo giorno di raccolta, con il rischio di trovarmi l'appartamento invaso di formiche".