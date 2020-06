Sanremo: scooter abbandonato da più di tre mesi in via Lamarmora, la segnalazione di un residente

"Buongiorno, più di un mese fa ho segnalato con e-mail al sito dei vigili urbani questo scooter chiaramente rubato (é aperto e sosta qui in via Lamarmora dopo la casa per anziani da più di 3 mesi) ma nessuno mi ha risposto e tantomeno é intervenuto. Magari é di un ragazzo che non può comprarne un altro o comunque di qualcuno che ne ha bisogno come unico mezzo di trasporto.

Mi chiedo cosa debba fare un cittadino affinché le autorità preposte si attivino? Se poi passassero anche in via Scoglio ce ne sono altri 2 da quasi 1 anno!".