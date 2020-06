Il nostro lettore Fabio ci scrive per condividere un ringraziamento al personale dell'ospedale di Sanremo.

“Desidero ringraziare e complimentarmi con tutto il reparto Otorino dell'ospedale di Sanremo con il dott. Giudice e la Dott.ssa Rocchetti oltre al dott. Cavallero e la Dott.ssa Traverso per avermi assistito in tutto e per tutto durante il mio percorso pre e post operatorio. Molto spesso le eccellenze vengono cercate altrove quando, invece, spesso si hanno in casa”.