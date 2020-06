Ufficializzato il calendario internazionale del ciclismo: la 'Milano-Sanremo' si svolgerà sabato 8 agosto

Buone notizie per Sanremo e per il Ferragosto matuziano. Dopo le indiscrezioni che vedevano la possibilità che la ‘Classicissima’ potesse svolgersi nella giornata clou di agosto, la Federazione internazionale ha fortunatamente fatto un passo indietro e, stilando il calendario, ha anticipato la gara.

Si correrà l’8 agosto, un sabato che potrebbe essere perfetto per il turismo e la promozione della città. Certo si tratta sempre di un ripiego, ma è sempre meglio di Ferragosto, quando si sarebbe bloccata la città e tutta la riviera ligure di Ponente. Se non ci saranno stravolgimenti clamorosi (che potrebbero arrivare solo in caso di problemi sanitari) quindi la ‘Sanremo’ è fissata per una data comunque ‘comoda’ per il turismo.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Alberto Biancheri, e dall’Amministrazione comunale matuziana.

“E’ sicuramente una data migliore per noi – ha detto Roberto Berio, presidente di ‘Sanremo On’ – anche se ad agosto rimane un problema organizzare una manifestazione del genere. Chiedo al Comune di preservare il maggior numero di posti auto per garantire i turisti che alimenteranno il tessuto economico nel mese più importante dell’estate”.